Paura al Vomero: deposito in fiamme

Ieri sera, 23 Gennaio, in pochi minuti è andato a fuoco il deposito di un esercizio commerciale di via Scarlatti. Subito sono arrivate le chiamate dei residenti, che spaventati, hanno pensato al peggio. Immediatamente sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la causa è ignota e sono ancora in corso le indagini.