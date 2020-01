Il Partito Democratico prende in considerazione di presentare una propria alternativa politica a Massa Lubrense

Questo è il comunicato stampa del Partito Democratico di Massa Lubrense

Il circolo del Partito Democratico di Massa Lubrense, dopo aver interpellato tutti i possibili attori della scena civica, e considerato che la maggioranza uscente ci ha manifestato di aver già assunto le proprie decisioni in termini di scelte politiche, ci siamo rivolti ai rimanenti due movimenti adoperandoci affinché si potesse realizzare una alleanza a nostro avviso indispensabile per vincere le elezioni. Considerate le difficoltà incontrate in questo percorso di mediazione, riteniamo che sia nostra responsabilità garantire ai cittadini di Massa Lubrense un’alternativa politica.

Il direttivo del Partito Democratico di Massa Lubrense