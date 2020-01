Parroco a Positano. Sia fatta la volontà di Dio e della Chiesa, Positanonews è neutrale. Ambasciator non porta pena. Veniamo trascinati per la giacchetta sulla vicenda della parrocchia della perla della Costiera amalfitana. Dopo don Raffaele Talamo la Chiesa della Costa d’ Amalfi non ha avuto pace, prima don Giulio Caldiero che purtroppo si è dovuto curare a Londra, e gli siamo stati vicini tutti nella preghiera, poi don Michele Fusco, che ha avuto la nomina a Vescovo di Sulmona e ha lasciato, poi don Nello Russo che ha lasciato un anno e mezzo fa, quindi l’amministrazione di don Giulio con chi vorrebbe di nuovo don Nello, chi un altro prete positanese, il Vescovo di Cava de’ Tirreni sembrava propendere per un prete di Agerola o don Danilo di Conca dei Marini. Una bagarre enorme fra pro e contro, situazioni umane di chi si è trovato fuori dalla Chiesa, contestazioni, divisioni, un manifesto e altro ancora. Ebbene noi democraticamente diamo spazio a tutti, ma Positanonews è neutrale. Vorremmo chiarire una volta e per tutte che il nostro giornale , pur essendo composto a stragrande maggioranza di cattolici, è un giornale laico ed intende rimanere laico, aconfessionale, democratico, finché è vivo il direttore. La Chiesa è un ente verticistico, una istituzione di potere, dove poco conta la volontà dei fedeli, addirittura è stato di fatto soppresso anche il diritto di votare il parroco esistente nella vicina Penisola Sorrentina a Piano di Sorrento e Sant’Agnello. O ci credete o non ci credete. Dunque che sia chiaro a tutti , noi non siamo contro nessuno, siamo neutrali. La chiesa è , per quanto mi riguarda, un soggetto sociale che dovrebbe essere utile a fare comunità, coinvolgere i giovani che sono buttati in strada o a rischio di droga e altro. Purtroppo non sempre è così, la Chiesa come aggregazione ha una utilità sociale e umana, noi la guardiamo laicamente in questo senso, con grande rispetto per chi ci vede solo un luogo di culto, vediamo in questa capacità di socializzare una sua funzione importante. Ora , purtroppo, i problemi ci sono sia a Positano che a Montepertuso, dove il buon e caro don Raffì, come don Giulio, dopo aver dato tanto, ha una certa età e la stanchezza umana e comprensibile. Una città come Positano meriterebbe maggiore attenzione dalla Chiesa, una città che ha dato decine di preti e due vescovi e tanto bisogno di evangelizzazione contro l’analfabetismo religioso di ritorno che i tempi moderni stanno portando . Che vi sia Pace e Amore fra tutti e nessuno pensi che da parte nostra vi sia ostilità verso nessuno, la nostra colpa, forse, è quella di riportare tutto e tutti, ma con il solo scopo di voler informare a 360 gradi. Ma nessuna ingerenza da parte nostra, ci farebbe piacere che la Chiesa coinvolga i giovani , che aggreghi, ma non di chi faccia o meno il prete e chi lo faccia. Sia fatta la volontà di Dio e della Chiesa