Parla il ragazzo accusato da Salvini (La7): “Salvini? Mi ha rovinato la vita in 5 minuti”

“Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza. Non ho precedenti, non sono uno spacciatore“. Commenta così l’episodio del citofono con protagonista l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il 17enne di Bologna, del quartiere Pilastro, che nel parlare racconta qualcosa di sé e aggiunge: “Ogni giorno mi chiedo: perché proprio me? A un 17enne gli hai rovinato la vita in cinque minuti da un giorno all’altro”.

