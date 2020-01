Parla per la prima volta la moglie di Kobe Bryant dopo il tragico incidente in cui hanno perso la vita il marito e la figlia Gianna

Per la prima volta dopo l’incidente parla Vanessa, la moglie di Kobe Bryant, il 41enne giocatore di basket, ex stella dei Los Angeles Lakers, che domenica scorso ha perso la vita insieme alla figlia 13enne Gianna in un tragico incidente mentre era a bordo del suo elicottero privato, precipitato improvvisamente. Ecco le toccanti parole della moglie del campione: “Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato supporto e amore durante questo periodo orribile. Grazie per tutte le preghiere. Ne abbiamo sicuramente bisogno. Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, il meraviglioso padre dei nostri figli e della mia bella, dolce Gianna, una figlia amorevole, premurosa e meravigliosa, e una sorella straordinaria di Natalia, Bianka e Capri”. Vanessa chiede, infine, il rispetto della privacy. Inoltre, dichiara: “Siamo devastati anche per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo intimamente il loro dolore”.