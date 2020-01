Pari e patta, il San Vito Positano fa 1-1 contro Centro Storico Salerno. Non basta la rete di Marino

Il San Vito Positano pareggia 1-1 contro il Centro Storico Salerno. È il secondo pareggio dell’era Gargiulo su altrettante partite.

Primo tempo gara non bella, con il San Vito che prende l’iniziativa e il Centro Storico che cerca di non sbilanciarsi troppo. Una buona occasione per i costieri arriva su lancio verticale di Vito Palumbo, Paradisone s’invola sulla fascia destra e mette la palla al centro, dove sia Marino che Calabrese non arrivano per un soffio.

Il secondo tempo la gara inizia con il solito San Vito ma con il Centro Storico che non si limita più solo a difendere. Proprio in una ripartenza, Marino prende la palla a centrocampo, s’invola verso la porta avversaria, segnando un magnifico goal.

Dopo il vantaggio gli ospiti prendono le redini del gioco e, dopo aver sfiorato più di una volta il gol, al 75′ ristabiliscono la parità con il numero 7, che entra in area e fa partire un diagonale imprendibile per il portiere.

I padroni di casa reagiscono, ma creano una sola grande occasione con Marino, che si libera in area e con un tiro in diagonale non trova di poco la porta.

Finisce 1-1 a Montepertuso. Un pareggio che non accontenta nessuno, ma che ci può stare alla luce di quanto visto in campo. Il San Vito resta in zona play out, ma la classifica è molto corta, per cui le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.