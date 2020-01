Parco Regionale dei Monti Lattari: gestione di Monte Faito e Valle delle Ferriere

A decretarlo la Regione Campania che il 30 dicembre 2019 ha deliberato il passaggio di competenze: il Parco Regionale dei Monti Lattari gestirà cinque macroaree cinque macro aree del comprensorio, tra cui Monte Faito e Valle delle Ferriere. L’ente presieduto da Tristano dello Joio avrà la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (Sic), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000. In tutto si tratta di cinque macroaree finora gestite dalla Regione: Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano, Valloni della Costiera Amalfitana, Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea, Dorsale dei Monti Lattari, tutte definite aree Zsc. Nelle zone di protezione speciale si ritrovano le sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi e la Costiera Amalfitana.

«Faremo nostri gli intenti ministeriali, siamo già a lavoro per redigere il piano di gestione delle aree che ora rientrano a pieno nelle nostre competenze. Come prima azione incontreremo gli uomini del Corpo Forestale dello Stato per chiedere controlli e monitoraggio. Sarà nostra priorità anche la collaborazione e condivisione di idee e progetti con associazioni ambientaliste nazionali e territoriali» ha dichiarato il presidente «Il Parco è la casa di tutti, soprattutto di coloro che vorranno lavorare con noi avendo come unico obiettivo la protezione dell’ambiente, principio cardine che muove le nostre azioni e i nostri progetti. Anche dalla redazione del piano di ristrutturazione del Parco che ci permetterà di dare applicazione alle norme a tutela ambientale e naturalistica. La Costiera Sorrentina e Amalfitana per le loro caratteristiche e ricchezze naturali sono un patrimonio da difendere unico in tutta la Campania».