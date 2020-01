Papa Francesco si arrabbia con una fedele che lo strattona e si scusa

Spiacevole imprevisto per Papa Francesco durante il saluto dei fedeli radunati in San Pietro martedì sera, quando il Pontefice ha fatto visita al presepe allestito nella piazza. Una donna straniera l’ha preso per la mano e strattonato provocando la reazione infastidita del Santo Padre che dopo si é scusato: “A volte perdo la pazienza anche io“.