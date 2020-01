Pandoro chiodato, trappola per animali

È accaduto nel piccolo comune del Bresciano di Orzinuovi dove, nei pressi di via Spinelli, strada periferica della città poco distante da alcuni campi, una residente della zona ha notato la fetta di pandoro contenente chiodi: si tratta di una zona spesso battuta dai proprietari dei cani che portano a passeggio i propri animali e per questo immediatamente la notizia si è diffusa tra i residenti e non solo preoccupati per l’accaduto e per i propri amici a quattro zampe. Le conseguenze sarebbero fatali sia per bambini che animali, i quali, ingeriti i chiodi, procurerebbero lacerazioni gravi.