Pallavolo. Folgore Massa dopo le festività. Parla il classe ’98 Pontecorvo: “Spero di fare ancora meglio nel 2020”

Se la Folgore è in lotta per obiettivi ambiziosi, è merito anche di una roster lungo e di qualità messo a disposizione del coach Nicola Esposito. Nel 7° successo di fila della squadra costiera c’è anche la firma di Paolo Pontecorvo, libero classe ’98 entrato a gara in corso e poi presente fin dal primo punto del terzo set vinto in scioltezza su Ischia. Le sue parole rivelano una forte carica emotiva, con lo sguardo ben fisso verso il primo traguardo stagionale.

Ripartiamo dalla gara contro Ischia. Grande soddisfazione entrare sul parquet di casa, e poi disputare l’intero terzo set davanti al caldissimo pubblico del Palatigliana.



“Sono molto contento della fiducia che il mister ha deciso di riporre in me, così come del contributo che ho potuto dare alla squadra. La cosa più importante era mettere in cassaforte 3 punti importanti, e ci siamo riusciti senza eccessivi patemi”

Importante il contributo che stai dando in seconda linea quando chiamato in causa. Qual è il tuo bilancio del 2019, e quali invece le aspettative per il nuovo anno appena iniziato?

“Dietro le buone prestazioni individuali c’è sicuramente il duro lavoro in ogni allenamento. Spero di fare ancora meglio nel 2020, continuando a dare una mano ad una grande società come la Folgore Massa”

Dopo 2 giorni di riposo, si ritorna subito in palestra per preparare con estrema concentrazione le ultime 3 gare del girone di andata. Inutile nascondere che avranno un peso specifico importante.

“L’ultima gara contro Ischia è già in archivio, e siamo carichi per affrontare gli ultimi 3 derby che saranno fondamentali per decretare la squadra che accederà alla fase nazionale di Coppa Italia. Guardiamo sempre partita dopo partita, il prossimo step è Pozzuoli, e prepareremo il match al massimo delle nostre possibilità per conquistare l’intera posta in palio”

Qual è l’augurio per il nuovo anno che senti di fare ai tifosi?

“Voglio augurare ai nostri tifosi uno splendido 2020, e spero che continuino a seguirci in massa anche in trasferta, a cominciare dall’importantissima sfida di domenica 12 a Pozzuoli. Un augurio speciale anche a società e staff, che ogni giorno svolgono un grande lavoro per puntare a traguardi importanti”