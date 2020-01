Paestum. Aumentano ancora i visitatori: nel 2019 il 4% in più dell’anno scorso

Il Parco Archeologico di Paestum è in continua crescita, grazie anche agli interventi di manutenzione ed alle aree di scavo. Non solo, un aumento sostanziale si ha nel numero dei visitatori, i quali raggiungono i 443 mila all’anno, quindi nel 2019 si ha avuto un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Non a caso, nella classifica stilata dal Mibact per quanto riguarda i siti archeologici ed i musei più visitati in Italia, Paestum risulta alla sedicesima posizione. A tal proposito si è espresso Gabriel Zuchtriegel, il direttore degli scavi di Paestum, sottolineando come la diversificazione dell’offerta che si rivolge a pubblici diversi con la stessa attenzione a ciascuno sia il punto chiave fondamentale. Ha poi aggiunto che “La crescita di flussi e incassi non è un obiettivo in sé, ma il risultato di un lavoro di qualità che a Paestum stiamo portando avanti grazie a una squadra eccezionale: dagli assistenti alla vigilanza impegnati in progetti di accessibilità fino all’ufficio promozione che è riuscito a coinvolgere sponsor e donatori privati nelle nostre attività”.

E’ inoltre nato proprio in questi giorni il “Parco dei Piccoli”, realizzato in collaborazione con Legambiente Paestum, per intrattenere i bambini con il gioco, trasmettendogli al contempo conoscenze e valori. Tramite questo progetto, il Parco si prefigge nuovi obiettivi in termini di accessibilità, per esempio attraverso laboratori didattici gratuiti fondati sul gioco, nell’ottica di un approccio metacognitivo.