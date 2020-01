Ospedale Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni, è caos. Anestesisti sballottati . Vengono segnalati a Positanonews i problemi del presidio ospedaliero a Castiglione di Ravello , la mancanza di un secondo autista per l’ambulanza è stata segnalata più volte, capitava che la Costiera rimaneva scoperta anche per due ore , viste le frane e i lunghi percorsi alternativi, ora ci sono altri problemi che creano problemi alla Costiera , che ricordiamolo è lontanissima da altri ospedali ed è come un’isola per i collegamenti.

CHE SUCCEDE A CAVA?

Finiti i fondi per la convenzione esterna, da dicembre i rianimatori del Santa Maria dell’Olmo e del Fucito di Mercato San Severino devono garantire, su decisione del Ruggi, la copertura dei turni a Castiglione di Ravello. Il «prestito» di anestesisti cavesi in Costiera Amalfitana ha forti conseguenze per il reparto cavese come la riduzione delle sedute operatorie (ed allungamento delle liste di attesa) e soppressione delle attività ambulatoriali, scrive Simona Chiariello su Il Mattino di Salerno. Quindi si sposta la coperta ma i disagi rimangono per tutti.

Gli anestesisti cavesi hanno inviato una lettera ai dirigenti dell’Azienda Ospiedaliera ed Universitaria Ruggì D’Aragona e al capo del dipartimento, in cui precisano che questa decisione è stata presa senza chiarire i criteri di mobilità e la suddivisione di partecipazione dei diversi presidi è iniqua e non proporzionale al numero dei dipendenti dei diversi ospedali. E così la questione del personale o meglio di mobilità dei camici bianchi per coprire i turni dall’ospedale di Ravello si ripropone con la stessa urgenza ormai da anni. « Fino a novembre la copertura dei turni di anestesia e rianimazione a Castiglione di Ravello veniva assicurata tramite una convenzione con l’ospedale Monaldi e l’Asl di Caserta (circa 800 ore) – spiega Gaetano Biondino, sindacalista della Cisl nonché coordinatore dell’area chirurgica – Per carenza di fondi questa convenzione è venuta meno e dal Ruggi è stato deciso che i turni devono essere coperti dai rianimatori dell’ospedale di Cava e di Mercato San Severino. Come sempre il nostro presidio viene considerato di serie B»

COME CI SI ORGANIZZA

«Finalmente dopo anni di sacrifici a Cava eravamo ad organico completo e cioè 12 medici. Ora con i turni che devono fare in Costiera c’è una riduzione di personale disponibile che comporta una restrizione delle sedute operatorie e dell’attività ambulatoriale». Nuovi disagi, dunque, per il personale e per gli utenti. Ma non solo, perchè i rianimatori cavesi denunciano mancanza di chiarezza nei criteri di mobilità. «Non sono stati garantiti i criteri di contrattazione sindacale – spiegano – È una decisione comunicata con una semplice nota. Non ci hanno comunicato i criteri per la copertura dei turni. È evidente che la suddivisione di partecipazione tra i diversi presidi è iniqua rispetto al numero dei dipendenti». Gli anestesisti cavesi hanno inviato una lettera alla dirigenza del Ruggi chiedendo un incontro urgente, ma al momento non hanno avuto risposta. «La misura è colma. Da Salerno non perdono l’occasione di penalizzarci. Ogni volta c’è necessità di fare tagli o di reperire personale si pensa all’ospedale cavese che viene saccheggiato. Non ne possiamo più. Siamo sempre in uno stato di agonia. Abbiamo bisogno di un politico cavese che difenda le sorti del Santa Maria dell’Olmo».