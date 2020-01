Ospedale Amalfi – Sorrento: Ancor più precario Castiglione di Ravello escluso dal bando

Dopo la pubblicazone da parte di Soresa del bando per l’ospedale unico in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, il presidio Castiglione di Ravello è sempre più in bilico.

Circa 65 milioni di euro è l’importo stimato per un’opera da 200 posti letto, destinata a rivoluzionare il comparto sanitario in un’area geografica che comprende sette comuni: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Positano.