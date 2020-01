Oggi la Chiesa festeggia Sant’Amelia

Un antico breviario di Gerona narra che Santa Amelia apparteneva ad un gruppo di martiri cristiani uccisi a Gerona città della Catalogna in Spagna nel quarto secolo durante la persecuzione di Dioclezioano una delle più gravi persecuzione nei confronti dei cristiani durante l’impero romano. Nel 1336 il vescovo di Gerona, Arnau de Camprodón, scoprì le reliquie della Santa assieme agli altri martiri e dedicò ad essi un altare nella cattedrale cittadina e successivamente i tutti i martiri, elencati in una lunga lista dal «Martirologio Geronimiano» furono canonizzati ciascuno per una data diversa del calendario; come i martiri Germano, Giusturo, Paolino e Sicio, venerati il 31 maggio, Paolino e Sicio sarebbero antiocheni, mentre Germano, Giusturo e tutti gli altri dell’elenco sembrano essere africani.