Penisola Sorrentina. Oggi la Chiesa e Vico Equense festeggiano Santi Ciro e Giovanni

Oggi la Chiesa festeggia San Giovanni Bosco e San Ciro D’Alessandria e la città di Vico Equense omaggia i suoi patroni come ogni anni. Le statue dei Santi sfileranno per le strade del centro come è ormai consuetudine secolare.

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 ai Becchi, frazione di Murialdo presso Castelnuovo d’Asti, da una povera famiglia di agricoltori. Sua mamma, Margherita, era una santa donna tutta dedita al lavoro ed ai suoi doveri di cristiana: infondere nei suoi figliuoli il santo timore di Dio. Del babbo non potè gustare il sorriso e la carezza, perchè se ne volò al cielo quando Giovanni era ancora in tenerissima età. Fin da fanciullo ebbe il dono di attirare a sè le anime dei fanciulli con i suoi giochi di prestigio e con la sua pietà, che gli cattivava l’animo di tutti.

Ciro nacque nel III secolo ad Alessandria d’Egitto. Qui svolgeva la professione di medico accogliendo malati, soprattutto poveri, in quello che noi oggi definiremmo un ambulatorio. Fu proprio svolgendo questa attività “gratuitamente” (non chiedeva alcun tipo di compenso) che riuscì a convertire molto pagani al Cristianesimo. In quel tempo nella città egiziana vi erano molti tra astrologi, maghi e indovini, che spesso causavano disordini e rivolte. L’imperatore Diocleziano cominciò così a perseguitarli, non facendo alcuna distinzione tra medici e maghi. Ciro fu costretto a lasciare la città e si ritirò in Arabia, a est del fiume Nilo. Nella solitudine poté dedicarsi totalmente alla preghiera e alla meditazione, dando origine a quella forma di vita monastica di cui, in seguito, S. Antonio Abate sarà considerato il fondatore. Pur vivendo nel deserto Ciro continuava ad accogliere malati che curava non più con le medicine ma con la preghiera. La sua fama di taumaturgo iniziò, così, a diffondersi in tutto l’Egitto.