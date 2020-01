Novità Libri. Uscito “Lazzari e Scugnizzi di Napoli”, di Luisa Basile e Delia Morea.

Articolo di Maurizio Vitiello – A Napoli, a “La Feltrinelli Libri e Musica”, mercoledì 15 gennaio 2020, sarà presentato l’interessante libro “Lazzari e Scugnizzi di Napoli”, di Luisa Basile e Delia Morea. Letture a cura di Fulvio Pastore.

Ancora un altro libro su Napoli, particolarmente benvenuto.

Napoli tira più che mai in questo momento; è piena di turisti italiani e stranieri.

Forse, la mitica imponderabilità che viene gestita da Napoli affascina, confonde, attira.

Chi viene sa che tutto può succedere e solo a Napoli può vivere un “bagno antropologico”, non indifferente.

Quelle negatività che si possono riscontrare sul territorio partenopeo sono o sarebbero vissute con una fideistica assunzione di responsabilità, quasi attese … e se non compaiono e arrivano … meglio.

La storia napoletana è legata intimamente alla sua gente e, in particolare, agli scugnizzi, i ragazzi di Napoli che sono presenti in ogni epoca: lazzaroni, guagliuni, sciuscià.

Sono agenti attivi dell’interpretazione di caratteri del popolo partenopeo, ma dietro la facciata oleografica che li vuole sempre sorridenti ed anche distesi al sole – a cogliere il lato divertente della vita – esistono storie di miseria, di dolore e di degrado, insomma, calate in basso.

Questo libro ripercorre vicende degli scugnizzi: dai ragazzi «tinti di volto» che seguivano il capopopolo Masaniello, ai lazzari del 1799, per giungere ai piccoli eroi delle Quattro Giornate di Napoli del ‘43.

Quest’altra pubblicazione non dimentica i momenti ludici, come la Festa di Piedigrotta, di cui gli scugnizzi sono protagonisti, né l’ispirazione (nel teatro, nella musica, nel cinema, nella pittura e nella scultura) che i ragazzi hanno sempre fornito ai grandi artisti della città.

Da leggere.

Maurizio Vitiello