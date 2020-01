Nonostante le recenti frane in costiera amalfitana ci sono ancora comuni che non vogliono lo stop dei bus turistici

Nonostante le recenti frane che hanno messo in ginocchio la costiera amalfitana pregiudicandone gravemente la viabilità a danno dei residenti ci sono ancora comuni contrari allo stop dei bus turistici. L’assurdità è che ad aver proposto ricorso contro l’ordinanza del Prefetto che pone un limite al transito dei bus turistici in costiera sono proprio, tra gli altri, gli operatori di Maiori e Minori, due dei comuni che sono rimasti bloccati a causa degli eventi franosi. E’ incontestabile che per la costiera amalfitana il turismo è fonte di vita, ma bisogna anche rendersi conto che si tratta di un territorio le cui strade, strette e piene di curve, non sono adatte ad essere percorse ogni giorno da centinaia di autobus di grandi dimensioni che provocano il blocco del traffico e disagi notevoli per i cittadini costretti a vivere in una situazione di caos che nei mesi estivi diventa intollerabile. Per non parlare del peso di questi mezzi che rischiano seriamente di favorire situazioni di dissesto. La costiera amalfitana è un patrimonio da tutelare e preservare ed i comuni, più che preoccuparsi di far arrivare gli autobus carichi di turisti, dovrebbero focalizzare l’attenzione sul servizio di trasporto pubblico, che necessita di mezzi decenti e di maggiori corse anche nel periodo invernale, a beneficio per una volta non dei turisti ma dei residenti.