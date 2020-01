Questo non è un paese per gatti

Castellammare di Stabia (NA) E’ di questi giorni la denuncia dell‘A.D.D.A. (Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali) ai Carabinieri per la sparizione di colonie di gatti, che vivono nelle strade, regolarmente censiti e curati. Le sparizioni, secondo i volontari, avverrebbero prevalentemente di notte con l’ausilio di gabbie – trappola; dei felini poi, caricati su furgoni, non si sa più nulla. Il Roma nell’edizione del 22 gennaio 2020 raccoglie la denuncia di Tiziana Adolescente, ex Delegata dell‘Enpa di Castellammare di Stabia: “Negli ultimi mesi si stanno verificando nuovamente, in numerose aree del territorio stabiese ma in realtà nell’intero comprensorio, improvvise e non motivate sparizioni in massa di gatti viventi in libertà“.

Sparizioni di felini si sono registrate a Pozzano presso l’ex Colonia dei Ferrovieri, in via Carducci, in via Plinio e Rione San Marco. Gli associati dell’Adda, che monitorano da anni le colonie di gatti esistenti sul territorio stabiese hanno cominciato a denunciare sparizioni di gatti adulti e di mici nell’agosto del 2019. “Ci sono persone che a spregio delle Leggi vigenti sulla tutela degli animali continuano a far sparire animali“. Gli attivisti dell’Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali vanno oltre, asserendo ci siano veri e propri gruppi organizzati di sedicenti animalisti, che millantando il rischio che i gatti vengano adoperati in riti satanici, cosa di cui non si ha alcun riscontro oggettivo, continuano a catturarli e di essi non se ne sa più nulla. Le foto dei gatti a corredo dell’articolo sono state scattate dallo scrivente nel comprensorio sorrentino, alcuni dei gatti oggetto di queste foto non esistono più, vittime della mattanza della primavera del 2019 a Marina Piccola, Sorrento, dove un’intera colonia venne sterminata a colpi di esche avvelenate. Cosa aggiungere, se non sperare che chi di dovere faccia qualcosa. Permettetemi solo di aggiungere che se in questo Paese si è arrivati a “Bibbiano” non è stato un caso, c’è qualcosa di profondamente marcio nell’animo di molti. C’è un diffuso disprezzo per la vita in generale, si comincia con gli animali d’affezione e si continua con gli esseri umani.

di Luigi De Rosa