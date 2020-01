Nocera Inferiore. Francesco Toto salva una vita in un supermercato

Professionalità e prontezza di riflessi, questo è servito lo scorso 23 Dicembre, quando nel supermercato Sainsburys di Chester, nella contea del Cheshire, il farmacista Francesco Toto, 34 anni, originario di Nocera Inferiore, ha soccorso una donna che era senza alcun motivo apparente collassata a terra. Dalla sua posizione dietro il banco della farmacia, Francesco Toto, è corso verso la signora e ha iniziato a controllare il battito cardiaco.

La donna, come racconta lo stesso Toto, non aveva polso. Il farmacista ha dunque praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca alla donna, aiutato da un medico che era nel supermercato a fare la spesa. L’operazione è andata avanti per diversi minuti con quando l’ambulanza e i paramedici sono arrivati e con Toto e l’altro signore, hanno continuato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Il massaggio cardiaco ha funzionato al punto che il polso, seppur poco alla volta, è tornato regolare e la donna ha ripreso a respirare.

In seguito la donna è stata trasportata presso l’ospedale locale dove i medici hanno fatto il resto per salvare la vita della donna.

Durante l’intervista abbiamo poi scoperto che questo non è stato l’unico di cui Toto si è reso protagonista. In estate, mentre era a lavoro in un’altra farmacia lloyds a llandudno, nel Galles del nord, una donna è collassata mentre faceva la fila in farmacia. Toto ha dunque soccorso la donna praticando il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca fun quando, guidato al telefono da una infermiera presso l’ospedale locale, non è arrivata l’ambulanza con i paramedici.

Come se niente fosse, in entrambi i casi, Toto è tornato subito a lavoro col sorriso per aiutare altri pazienti. Quando gli abbiamo chiesto cosa abbia provato durante quei momenti la sua risposta è stata “sono stati momenti surreali, ho realizzato quanto accaduto solo in seguito quando le persone mi chiedevano come stavano le donne.

Insomma, un uomo che col suo lavoro salva vite senza tirarsi indietro, tornando subito dopo dietro al bancone in punta di piedi, nel modo timido con cui solo chi fa cose importanti si comporta.

Magari questo varrà a Toto il titolo di farmacista dell’anno?