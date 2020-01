Nel weekend controllate 119 persone in penisola sorrentina, denunciato un 38enne di Piano di Sorrento trovato in possesso di droga

Lo scorso weekend i Carabinieri hanno effettuato una serie di accertamenti in penisola sorrentina volti a contrastare i fenomeni di illegalità. Ad essere sottoposte a controlli 119 persone, tra le quali 20 con precedenti di polizia. Un 38enne di Piano di Sorrento, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero poiché trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente.