Il Nas di Salerno sequestra bombole sulle ambulanze: era ossigeno industriale

Ossigeno industriale al posto di quello medicale in alcune bombole in uso ad alcune ambulanze del servizio 118. E’ questa la spiacevole notizia che riporta il quotidiano de La Città di Salerno.

Scatta l’indagine della procura che al momento ha portato al sequestro nelle scorse settimane di alcune bombole che non sarebbero state riempite secondo le modalità previste dai protocolli sanitari e soprattutto presso un’azienda non autorizzata. I presidi, infatti, sono stati trovati all’interno di una ditta e ad essa affidate pare da alcune associazioni che effettuano il servizio di trasporto infermi per conto del 118.

Ad eseguire il sequestro a Cava de’ Tirreni sono stati i carabinieri del Nas di Salerno. La normativa, prevede che le bombole di ossigeno debbano essere noleggiate presso aziende specializzate ed anche la ricarica vada effettuata presso queste società, che le certificano una ad una, con l’opposizione di un cartellino.