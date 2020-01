Napoli, un murales per Kobe firmato Jorit.

Un ennesimo capolavoro firmato Jorit, quello che è apparso nelle ultime ore su un muro vicino all’uscita della metropolitana Montedonzelli di Napoli, in prossimità di un campo di basket. Il noto artista di strada, che ha riempito di volti celebri la periferia della città partenopea e non solo, questa volta ha riprodotto l’immagine di Kobe Bryant, campione di basket Nba, morto in un tragico incidente con il suo elicottero in California la scorsa domenica e amato da tutti gli sportivi del mondo. L’atleta americano aveva un rapporto speciale con Napoli ed in particolare con Capri dove si recava spesso per trascorrere le vacanze e la città, attraverso i pennelli di Jorit ha voluto così contraccambiare l’enorme stima ed il profondo affetto.