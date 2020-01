Napoli. Torna il Comicon con la sua XXII edizione dal 30 aprile al 3 maggio

Con il record di visite dello scorso anno, il Comicon è ufficialmente entrato a far parte della lista delle principali manifestazioni italiane, seconda soltanto al Lucca Comics. Anche per questo motivo, a Napoli e provincia, già si parla della ventiduesima edizione, nonostante si terrà fra tre mesi: dal 30 aprile al 3 maggio. Inoltre, quest’anno saranno molte le novità e gli ospiti.

Innanzitutto, Magister del Comicon 2020 è il fumettista e musicista Davide Toffolo, conosciuto per essere la voce e la chitarra del gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, tra le prime e più influenti figure della scena indie rock in Italia e tra gli autori più amati e originali del fumetto italiano, pioniere del graphic novel di ambientazione italiana.

Inoltre, quest’anno Comicon festeggerà i cinquanta anni dall’arrivo di Spider-Man nelle edicole italiane con “Italia❤Spider-Man. I maestri di The Amazing Spider-Man”, una mostra che raccoglie la più preziosa selezione di tavole originali mai esposta in Europa. Sarà una celebrazione dell’icona di casa Marvel attraverso i grandi disegnatori che ne hanno fatto la storia e un modo per ricordare e festeggiare quell’aprile del 1970 quando esordì un nuovo periodico a fumetti: “L’Uomo Ragno”, pubblicato da Editoriale Corno. Ci sarà una mostra di cinquanta opere originali, fra tavole memorabili e copertine che hanno segnato l’iconografia del personaggio, che ricostruirà la storia di Spider-Man e dei suoi momenti salienti.

Il primo ospite internazionale sarà Shūzō Oshimi, fumettista giapponese.

Infine, ci sarà il più grande torneo di esport in Italia – l’ESL Vodafone Championship che si concluderà alla Mostra d’Oltremare, decretando i campioni italiani dei 3 giochi selezionati per il 2020: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.