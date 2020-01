Napoli. Titolare di un bar colpito in pieno giorno con quattro coltellate da uno sconosciuto dopo una discussione

Napoli. Paura in tarda mattinata in un bar del Vico Santa Maria delle Grazie e Loreto dove il titolare Emanuele Damiani, dopo una discussione con uno sconosciuto, è stato colpito da quest’ultimo con quattro coltellate riportando delle ferite lacero-contuse alla fronte, all’ascella ed al torace. Solo per miracolo si è evitata la tragedia. La vittima si è rivolta alle cure del Pronto Soccorso del vicino ospedale Loreto Mare dove i sanitari di turno hanno provveduto a medicare le ferite per poi dimetterlo. Sul luogo dell’aggressione e presso il nosocomio sono intervenuti gli agenti di Polizia per fare luce su quanto accaduto.