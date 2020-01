Articolo di Maurizio Vitiello – Francesca Curti Giardina con “A PASSO DI EMOZIONI” al Teatro Salvo D’Acquisto, a Napoli.

Venerdì 24 gennaio 2020

ore 21,00

Teatro Salvo d’ Acquisto

Via Morghen 58 – Napoli

EmmeArteEventi

presenta

Francesca Curti Giardina

A PASSO DI EMOZIONI,

testo e regia di Rosario Alessandro Mileo

Promosso nell’ambito della Rassegna Un’ occasione per tutti, lo spettacolo ha per protagonista la voce di Francesca Curti Giardina, che presenterà alcuni dei brani inediti del suo nuovo progetto.

In scena con la cantante, tanti giovani artisti, tra cui la cantante Ginevra Quinto, l’attrice Francesca Laccetti (voce narrante), e la ballerina Ileana Della Corte, che, insieme ai musicisti Dario di Pietro, Andrea Bonetti e Simona Monastero saranno sul palco, tutti a passo di emozioni, in cui Francesca Curti Giardina mette in scena sé stessa, il proprio vissuto, in un percorso verso la consapevolezza del segreto della vita e al raggiungimento del vivere in armonia musicale con tutto.

Da seguire.

Maurizio Vitiello