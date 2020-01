Napoli. Spazio Martucci 56. “Astrattismo Internazionale”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – “ASTRATTISMO INTERNAZIONALE” allo Spazio Martucci 56, Napoli, dal 18 gennaio al 14 febbraio 2020.

All’Associazione culturale INTENTART inaugurazione della mostra “ASTRATTISMO INTERNAZIONALE”, che si svolgerà sabato 18 GENNAIO 2020 ore 18.00, presso lo Spazio Martucci 56 di Napoli.

Organizzata dall’Associazione culturale INTENTART

a cura di Simona Pasquali

Inaugurazione sabato 18 GENNAIO 2020, ore 18.00 – 20.30

Date: 18 GENNAIO – 14 FEBBRAIO 2020

Spazio Martucci 56 – via Giuseppe Martucci n.56, Napoli

Orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 / dalle 17.00

alle 19.00

Associazione Culturale INTENTART Napoli (www.intentartnapoli.it)

info@intentartnapoli.it / (+39) 3204887582

Facebook: Intentart Napoli

Spazio Martucci 56: tel. 0810320281

Facebook: Spazio Martucci 56

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/562242251289111/

La mostra ASTRATTISMO INTERNAZIONALE promossa dall’Associazione culturale INTENTART e curata dalla dott.ssa Simona Pasquali, pone a confronto gli artisti appartenenti ai movimenti dell’ART CONSTRUIT INTERNATIONAL e del MADI.

Si svolgerà dal 18 Gennaio al 14 Febbraio 2020, presso lo Spazio Martucci 56 di Napoli.

“L’astrattismo si delinea nelle opere degli artisti dei movimenti Art Construit e Madi, che aderiscono a un’arte astratta-geometrica. Perno portante della loro produzione è la geometria definita e indefinita, frazionata, il colore, l’eleganza e la raffinatezza compositiva.

I rettangoli, i quadrati, i cerchi, diventano dei mondi sconfinati che ruotano e vagano metaforicamente nello spazio infinito. I vari elementi utilizzati fungono da struttura, i colori e le forme creano sinergie nei rapporti di peso, collocazione e movimento, in cui tutto è una continua ricerca di astrazione e rigore. Oltrepassano la tela in uno spazio tridimensionale, creano “opere aperte”, in cui lo spazio non è definito dal limite invalicabile della tela e della cornice, ma i vari moduli geometrici sono realizzati al fine di dare all’opera piena libertà spaziale, per inserirsi libera e decontestualizzata.

La geometria accomuna i due movimenti artistici, ed è costituita da una forza centrifuga e gravitazionale che spinge gli elementi in dentro o in fuori, in un ritmo che nasce dagli assemblaggi e dal rapporto tra il volume, la profondità, la bidimensionalità e la tridimensionalità. Entrambi giocano con lo spettatore ed è un gioco “interpretativo” continuo di forme e non forme, accentuando il valore espressivo di quei ritmi in un racconto sospeso, in una convergenza nello spazio e nel tempo”. (Simona Pasquali)

ART CONSTRUIT INTERNATIONAL

Art Construit International (ACI) è stato fondato a Parigi nel 2001 da un gruppo di artisti con l’intenzione di manifestare la coerenza della loro ricerca congiunta nell’Astrattismo Geometrico.

Il Gruppo, che proviene da diversi orizzonti professionali, culturali e territoriali, si è ampliato nel corso degli anni e ora partecipano artisti, architetti, matematici, etc., provenienti da tutti i continenti.

Tutti gli artisti dell’ACI partecipano regolarmente a mostre personali e collettive in Francia (Salons Réalités Nouvelles e Comparaisons) e in molti paesi e sono rappresentati per lo più da prestigiose gallerie.

MOVIMENTO MADI INTERNAZIONALE – ITALIA

Il Movimento Madi Internazionale è uno tra i movimenti artistici più longevi nella storia del mondo dell’arte. Difatti, nacque in Argentina, Buenos Aires, nel 1944 nell’ambiente dell’arte non-figurativa che si era creato intorno alla rivista “Arturo”, fondata dal pittore e poeta uruguaiano Carmelo Arden Quin.

Il MADI vanta di essere il primo e più originale movimento d’avanguardia sudamericano, avente come capofila tra I fondatori Carmelo Arden Quin, Gyula Kosice, Edgar Bayley e Rhod Rothfuss, cui si aggiunsero in seguito tanti altri artisti tra questi, Tomas Maldonado, Torres Garcia, Vincente Huidobro, Martin Blaszko, Salvador Presta.

Successivamente nell’anno 1948 Carmelo Arden Quin si trasferì a Parigi, dove quest’arte, inventiva, originale, ludica, fu molto apprezzata, tanto da trasformare il Madi in un movimento internazionale con esponenti in Uruguay, Argentina, Giappone, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Germania, U.S.A., Canada, Inghilterra, Venezuela, Tunisia, Svezia.

Le opere sono presenti nel mondo in Musei dedicati al Madi e anche presso spazi pubblici e privati.

Si ringraziano Ciro Pirone, Presidente dell’Associazione Arte Madi Movimento Internazionale – Italia e Hernan Jara, Presidente dell’Art Construit International.