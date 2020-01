Tra Napoli e provincia oltre 50 feriti per i botti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno

Anche quest’anno Napoli e la sua provincia fanno i conti con il bollettino dei feriti durante la notte di Capodanno a causa dei botti. Sono più di 50 le persone, tra cui anche qualche minorenne, che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere per le ferite riportate nell’esplosione dei fuochi utilizzati per salutare il 2020. Per fortuna nessun ferito grave ma il dato complessivo è in aumento rispetto a quello di Capodanno 2019, quando i feriti tra la città e l’area metropolitana furono 37.