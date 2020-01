Napoli. Pazzie sulla Tangenziale, orda di scooter contromano e tragedia sfiorata

Un gesto a dir poco folle, marciare contromano sulla Tangenziale tra Agnano e Pozzuoli. E’ quanto accaduto la scorsa notte a Napoli, dove cinque scooter hanno sfiorato una vera e propria strage, ma solo grazie alla prontezza degli automobilisti che li hanno evitati con maestria.

Intervenuta prontamente la volante della Polizia stradale che non è riuscita a bloccare i folli a bordo dei propri centauri. Non si conosce la natura di tale gesto, probabilmente pura sconsideratezza o un inseguimento. Ci resta soltanto un senso di sgomento per il gesto sfrontato che ha seriamente messo a repentaglio l’incolumità dei guidatori.

Intanto, le forze dell’ordine effettuano le dovute indagini anche grazie alle telecamere di sorveglianza per risalire quantomeno alle targhe degli scooter.

Tratto da: Il Mattino