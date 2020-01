Napoli. Mostra d’Oltremare. Fiera Tuttohotel e mostre 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Imaugurazione Fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign.

Lunedì 13 gennaio 2020

Ore 11,00 – Inaugurazione e presentazione alla stampa della fiera Tuttohotel e delle mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign

Relatori:

Dott. Remo Minopoli – Presidente Mostra d’Oltremare

Dott.ssa Valeria de Sieno – Consigliera Delegata Mostra d’Oltremare

Dott. Raffaele Biglietto – Ideatore e Direttore della manifestazione

Arch. Francesco della Femina – curatore installazione Suite sartoriale

Arch. Manuela Tirrito – curatrice installazione Benessere in suite

Arch. Antonio Visone – curatore installazione Benessere in suite

Arch. Manuela Mannino – curatrice installazione Un sogno in blu

Arch. Marco Falconio – curatore installazione Accoglienza=Emozione

Arch. Antonio Martiniello – curatore progetto Riconversione di un ex canapificio

Ore 12,30 – Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica.

Intervengono:

Dott. Roberto Micera – Ricercatore CNR esperto di Turismo

Dott.ssa Eleonora De Majo – Assessore al turismo e cultura

Dott. Ivo Poggiani – Presidente III Municipalità di Napoli

Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC

Prof. Raffaele Cercola – già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania)

Seguirà dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala.

Ore 14,00 – Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale

14:00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

Relatori:

Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione

Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Delegata al Decentramento ed alla Federazione Regionale

Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili

Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri

Ore 18,00 Dibattito e conclusioni

Ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici

Martedì 14 gennaio 2020

Ore 10,00 – Focus sull’ospitalità extra-alberghiera a Napoli: trend, prospettive e sviluppi di settore.

Relatori:

Luca Guarnieri: Presidente Aigo Confesercenti

Paola Ciaramella: Segretario Aigo Confesercenti

Piergaetano Orlando: ingegnere ambiente e territorio

Angelo Russo: Avvocato Civilista

Pasquale Limatola: Dottore Commercialista, coordinatore Aigo Confesercenti

Ore 12,30 – Meeting regionale A.D.A. – Associazione Direttori d’Albergo della Campania

Ore 14,00 – Il verde tecnologico: simbolo di un’architettura innovativa e sostenibile

14:00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 – 14.45 Saluti Istituzionali Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia

14.45 – 16.45 Prof. RINO BORRIELLO – Agronomo Territorialista

Un nuovo concetto di interdisciplinarità nella Pianificazione del Verde

Analisi Multifunzionale dei siti d’impianto

Cenni di Agronomia urbano

Risposta del Piano del Verde ai bisogni della collettività

Le tecnologie a supporto dell’Ecosistema urbano

Il verde verticale da esterno e da interno

Il Verde tecnologico terapeutico

16.45 – 17.00 Pausa caffè

17.00 – 19.00 Dott. MAURIZIO CRASSO – Dirigente HARPO Verde Pensile (Trieste)

Approfondimento tecnico e vantaggi del sistema verde pensile

Nuova Stesura Normativa UNI 11235 e possibili Agevolazioni Edilizie ed Economiche

Il BONUS VERDE

Focus “Orto Pensile”

Soluzione alle problematiche dell’invarianza idraulica

19.00 Dibattito e Conclusioni

La partecipazione al seminario dà diritto a 4 crediti CFP presso il CNAPPC

Mercoledi 15 gennaio 2020

Ore 10,00 – Aspetti fiscali e finanziari del comparto ricettivo ed extra-ricettivo

Saluti

dott. Vincenzo Moretta – Presidente ODCEC Napoli

dott.ssa Maria Caputo – Presidente UGDCEC Napoli

dott. Matteo de Lise – Componente Giunta UNGDEC

Interventi

Aspetti fiscali, differenze e analogie tra alberghi, bnb, affittacamere, case vacanza;

Dott. Guido Spiniello – Dottore Commercialista

Il regime fiscale delle locazioni brevi non imprenditoriali ex D.L. 50/2017.

Dott. Claudio Turi – Dottore Commercialista – Consigliere UGDCEC Napoli

Strumenti di finanza agevolata sugli investimenti nel settore turistico.

Dott. Antonio Tamburrini – Dottore Commercialista

Il ruolo del Medio Credito Centrale nell’erogazione dei finanziamenti bancari alle imprese turistiche.

dott. Pasquale Limatola – Dottore Commercialista – Consigliere UGDCEC Napoli

Il convegno attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.

Ore 14,30 Convegno patrocinato dell’AIDI – Associazione Italiana d’Illuminazione BENESSERE E VALORIZZAZIONE: il valore aggiunto dell’illuminazione

Moderatore: Prof.ssa Laura Bellia – Università di Napoli “Federico II”

Relatori: Prof.ssa Laura Bellia – Università di Napoli “Federico II”

Ing. Augusto Manni – Zumtobel

Sergio Marzocchella – Zumtobel

Ing. Gennaro Spada – Presidente AIDI Regione Campania – U