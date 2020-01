Napoli. E’ morta la Signora degli hotel Emma Naldi

Il mondo alberghiero piange la scomparsa dell’imprenditrice Emma Naldi, proprietaria degli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano. Primogenita di Nino e Adele Naldi, ha proseguito con impegno e successo le attività di famiglia gestendo le sue aziende con rigore e dedizione. Negli ultimi anni l’hanno affiancata i figli Francesca, Adele, Cristoforo e Roberto. Donna molto sensibile, ha sempre dispensato amore ed affetto in qualsiasi momento possibile. Ha infatti portato avanti con i fratelli la Fondazione «Don Guanella-Fernandes», per supportare i ragazzi e le famiglie disagiate con progetti di educazione scolastica per i bambini e inserimento nel mondo del lavoro. La Fondazione lavora all’interno del centro Don Guanella, costruito e donato dal nonno Roberto Fernandes e da sempre punto di riferimento.