Napoli. I medici dell’Ospedale Santobono salvano una bambina di un anno con un tumore all’utero

Napoli. Una bambina di un anno, affidata alle cure dei Dipartimenti di Oncologia e di Scienze Chirurgiche dell’Ospedale Santobono di Napoli, affetta da un tumore maligno all’utero, è stata salvata da un intervento, in videolaparoscopia, portato a termine con successo dall’equipe guidata dal dottor Giovanni Di Iorio, Direttore della U.O.C. di Chiururgia Pediatrica Urologica. E’ stata asportata soltanto la porzione di utero malata, in modo tale da preservare la fertilità futura. L’eccellente operazione ha ancora più dell’eccezionale, se si pensa che si tratta di una prima mondiale per l’impiego di questa tecnica su un paziente così piccolo. La laparoscopia ha permesso di eseguire procedure complesse senza sezione dei muscoli addominali e quindi anche di avere un decorso post-operatorio senza dolore, permettendo anche alla bambina di tornare in reparto e alimentarsi la stessa sera.

Attraverso le nuove tecniche operatorie utilizzate per la asportazione di neoplasie nei bambini, non solo si riesce a salvare i piccoli affetti da tumore, ma anche a garantire loro una vita normale. Presso l’AORN Santobono Pausilipon è stato possibile fare la diagnosi di questa rara patologia, poi sottoporre la piccola ad una terapia chemioterapica ed infine asportare il tumore con la tecnica più moderna oggi attuabile.