Napoli, Lobotka a Roma per le visite mediche. Lo slovacco inseguito da tempo dai partenopei

Questa mattina Stanislav Lobotka è atterrato a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart. Dunque, tra oggi e domani potrebbe arrivare l’ufficializzazione del trasferimento. Lo slovacco, classe 1994, firmerà un contratto da 1,8 milioni all’anno. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni più bonus.

Si tratta del primo rinforzo del mercato invernale per Gennaro Gattuso, insieme a Diego Demme. L’ormai ex Celta Vigo è un calciatore particolarmente utile per il centrocampo azzurro, dal momento che porta qualità, dinamismo e visione di gioco. Non ha un gran feeling con il gol: si pensi che in 4 anni tra Nordsjelland e Celta Vigo non è mai andato a rete.

Dicevamo poi di Demme, anch’egli in procinto di vestire la maglia del Napoli. Probabilmente i 2 centrocampisti verranno annunciati insieme dai campani. Il tedesco ha fortemente voluto il Napoli e soprattutto non vede l’ora di lavorare con Gattuso, suo idolo da sempre.