Napoli. Liuteria ANEMA E CORDE. Linea Musicale. Francesca Curti Giardina con Dario di Pietro e Andrea Bonetti.

Articolo di Maurizio Vitiello – Francesca Curti Giardina alla Liuteria ANEMA E CORDE di Napoli.

Sabato 11 gennaio 2020, ore 21,00

Liuteria ANEMA E CORDE

Via Port’ Alba, 30 – Napoli

Francesca Curti Giardina

in

LINEA MUSICALE

con

Dario di Pietro alla chitarra

Andrea Bonetti alla fisarmonica

Lo spettacolo LINEA MUSICALE coniuga musica ed arte, grazie all’ intreccio tra i brani musicali del repertorio napoletano e italiano eseguiti dalla splendida voce di Francesca Curti Giardina con le linee colorate delle opere dell’artista Marco Chiuchia, che durante lo spettacolo darà vita a una performance live di disegno ispirata dalla musica.

Estremamente suggestiva la location che ospiterà lo spettacolo, che si avvale dell’accompagnamento musicale di Dario di Pietro alla chitarra e Andrea Bonetti alla fisarmonica, ovvero la liuteria ANIMA E CORDE, tra le più importanti e qualificate della città e da cui, nel cuore del centro storico napoletano, prendono il via, dai legni grezzi, gli strumenti che, nelle mani dei principali musicisti della città, diventano sorgenti di grandi, eteree melodie.

Un concerto dalle grandi suggestioni in cui l’ascolto della buona musica assume un aspetto didattico/istruttivo inerente alla composizione e costruzione degli strumenti musicali.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello