Napoli. La Polizia blocca contrabbandiera di sigarette: la donna ha 83 anni!

Una vicenda che ha dell’incredibile, quella accaduta a Napoli questa mattina. In zona Montesanto, un agente del Commissariato Dante, libero dal servizio, ha notato una donna anziana seduta al tavolino di una caffetteria con due enormi buste contenenti sigarette.

L’agente ha prontamente richiamato una pattuglia per un controllo ed hanno scoperto l’impossibile. La donna smerciava sigarette da contrabbando a ben 83 anni! Ma non finisce qui. Una volta giunti nell’abitazione dell’anziana, i militari hanno rinvenuto altri pacchetti di sigarette provenienti dall’estero per un totale di circa 20kg.

L’anziana è ovviamente stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.