Napoli – Juventus ad alta tensione. Manifesti anti – Sarri “Ti sei calato le mutande” . Manifesti addirittura anche al Maschio Angioino che sono da condannare «Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande». Recita così lo striscione apparso in queste ore all’esterno dello stadio San Paolo e firmato dagli ultras della Curva A, una dedica all’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri arrivato in città ieri sera insieme con la Juventus e pronto a sfidare i suoi ex tifosi questa sera. Sarri ha contrastato più di tutti gli ultimi allenatori azzurri il potere dei bianconeri, per poi passare alla zebra e questo per alcuni è stato imperdonabile.