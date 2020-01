l termine dell’allenamento di rifinitura il tecnico Maurizio Sarri ha comunicato i convocati per la gara di domani sera della sua Juve in casa del Napoli. Tra i 19 bianconeri non ci sono Emre Can e De Sciglio: il tedesco di origine turca potrebbe essere ceduto nelle prossime ore. Out anche gli infortunati, già noti, Danilo, Demiral, Khedira e Chiellini. Non c’è neanche Pjaca, ancora in attesa di accordarsi con il Cagliari.

I convocati della Juventus per Napoli

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.