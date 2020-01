IL NAPOLI INGAGGIA L’EREDE DI KOULIBALY Prossimo l’addio del difensore azzurro ?

Si lavora per il prossimo campionato…

INSIGNE CONTRASTATO DA RRAHMANI

Dopo Diego Demme e Stanislav Lobotka, il Napoli chiude anche il terzo acquisto di questa sessione invernale di mercato. Una operazione portata a compimento in questa finestra di gennaio, ma che si concretizzerà in estate. Il prossimo colpo azzurro porta il nome di Amir Rrahmani, difensore centrale classe 1994 che sta sorprendendo tutti con la maglia dell’Hellas Verona.

FISSATE LE VISITE MEDICHE – Affare fatto: agli scaligeri De Laurentiis farà un bonifico da 14 milioni di euro, mentre al giocatore verserà 1,8 milioni di euro a stagione a partire dalla prossima stagione. Sono state fissate le visite mediche, che come di consueto si svolgeranno a Villa Stuart: domani il difensore è atteso a Roma, poi tornerà a Verona per continuare la sua prima annata in IItalia con la maglia rossoblù. A riportarlo è Sky Sport.