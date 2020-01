Napoli. Grave incidente sull’A3: ferito a bordo di uno scooter e traffico paralizzato

Terribile incidente sull’autostrada A3 all’uscita di San Giovanni a Teduccio. La persona coinvolta sembra essere un giovane caduto dal suo scooter mentre era in marcia. Il ragazzo è rimasto ferito ed era per terra accanto al motorino durante i soccorsi del personale medico: le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato disposto comunque il trasferimento in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che indagano sulle cause dell’incidente. Il traffico causato dall’incidente ha scatenato caos tra l’uscita di San Giovanni a Teduccio dell’A3 Napoli-Salerno ed il bivio con l’A1 Roma-Napoli.

Foto esclusive Gigione Maresca per Positanonews