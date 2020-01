Napoli. Gattuso: “Out Koulibaly e Mertens ma serve lo spirito di gruppo!”

Il 6 gennaio è il giorno della festa della Befana ma, quest’anno, per i tifosi partenopei, è soprattutto la 18° giornata di campionato di serie A, che vede nel campo del San Paolo la difficile partita contro la capolista Inter! Out Koulibaly, out Mertens, in forse Ruiz, il Napoli dovrà fare affidamento sullo spirito di gruppo che, secondo Gattuso, assieme alla spinta dei tifosi, potrà essere un importante deterrente in grado di dare una svolta a questo periodo negativo per gli azzurri. “Il singolo ti fa vincere 1-2 partite, ma è il gruppo a darti futuro. La compattezza, una condizione migliore per come voglio giocare io perché facciamo corse diverse. Lo dico perché qualcuno può dire mette le mani avanti perché la squadra era a pezzi, ma sono metodologie diverse, quando c’è un cambiamento serve tempo. Dobbiamo continuare, tra 2-3 settimane possiamo tirare la prima linea. L’Inter può stare una giornata lì dietro, ma sa soffrire, ha mentalità, entusiasmo, combatte su ogni pallone e poi ha qualità. L’anno scorso era diversa. Tutto questo è merito di Conte, gioca da collettivo, quello che voglio io, che giochi insieme e sia ordinata”. Queste le parole di “Ringhio” che in conferenza auspica di riuscire a portare al San Paolo, l’entusiasmo e la passione che c’erano una volta e che facevano tremare le gambe agli avversari!