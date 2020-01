Napoli. Gattuso: “occorrono punti”.

Nella conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso torna a parlare del suo Napoli che domani ospiterà in casa la Fiorentina. “Occorrono punti, finora ci siamo occupati della difesa e del centrocampo ma abbiamo la necessità di pensare anche alla fase offensiva sulla quale dobbiamo lavorare meglio. Ci mancano giocatori impotanti che facciano respirare gli altri come Maksimovic e Koulibaly. I nuovi acquisti, Demme e Lobotka mi piacciono tanto e possono darci una grande mano; con loro aumenta la pressione anche per gli altri, nessuno ha il posto assicurato perche gioca chi merita. Di certo, però, non mi piace buttare i miei calciatori allo sbaraglio: serve tempo per farli ambientare”.