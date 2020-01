Napoli. Ex professoressa di 100 anni cita Poste Italiane per recuperare importo di 160.000 euro, udienza prevista per febbraio 2022

Napoli. Una ex professoressa di lettere, la signora Giulia Furioso, qualche mese fa ha ritrovato un vecchio cofanetto regalatole da una cugina e poi dimenticato. Nell’aprirlo ha scoperto al suo interno due buoni postali fruttiferi emesse nel 1986, del valore di 5 milioni delle vecchie lire ognuno. La data di scadenza riportata è quella dell’1 novembre 2016 mentre quella di prescrizione l’1 gennaio 2017. Lo scorso 31 gennaio le Poste le riconobbero come valore di rimborso, determinato dalla somma del valore nominale e degli interessi lordi maturati, la somma di Euro 78.333,80. Ma, stando a precedenti decisioni dei Giudici di merito e di ABF (arbitrato bancario finanziario) l’importo dovuto è ben superiore, in quanto non va calcolato basandosi sui tassi di interesse succedutisi dal 1986 al 2020 (che hanno un valore decrescente) ma con quelli di interesse che sono stampati dietro ai buoni e che hanno un valore decisamente più elevato con un importo dovuto di ben 158.380,00 euro, quasi il doppio di quanto calcolato dalle Poste Italiane. E così la signora Furioso ha deciso di andare fino in fondo volendo ottenere l’intero importo ed ha conferito specifico mandato all’Associazione Giustitalia. L’Associazione ha così inoltrato un atto di citazione all’Ente debitore e l’udienza è stata fissata per il 23 febbraio 2022. Purtroppo i tempi della giustizia italiana sono lunghi, e questo è ben noto. Ma il punto cruciale è l’età della signora Furioso che ha compiuto i 100 anni e vorrebbe godersi i soldi che le spettano. L’Associazione ha precisato, quindi, che in attesa della data fissata per l’udienza verrà chiesta la liquidazione delle somme “non contestate” ovvero i 78.333,80 euro.