Napoli. Cinese di 28 anni ricoverato al Cotugno per un sospetto contagio da Coronavirus

Napoli. Dopo il falso allarme dei giorni scorsi si presenta un nuovo sospetto caso di contagio da Coronavirus nella città partenopea. Dopo aver accusato malesseri per circa otto giorno un cinese di 28 anni, originario della provincia di Hubei (quella il cui capoluogo è Wuhan) – ma residente a Napoli, è stato inizialmente ricoverato presso l’ospedale Pellegrini. Presentando sintomi sospetti di Coronavirus è stato immediatamente attivato il protocollo previsto dal Ministero della Salute ed il giovane ed è stato trasferito e ricoverato presso il Cotugno, nosocomio specializzato in malattie infettive. I sanitari stanno effettuando tutti i controlli necessari per accertare se si tratti realmente del temuto virus o sia soltanto un falso allarme.