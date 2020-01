Articolo di Maurizio Vitiello – Su Maria Sofia di Borbone al Centro Studi Pietro Golia.

Il Centro Studi Pietro Golia ha organizzato una “due giorni” per ricordare e celebrare Maria Sofia di Baviera, moglie di Francesco II di Borbone e ultima Regina di Napoli, nel 95° anniversario della morte.

Sabato 18 gennaio 2020, alle ore 10, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e documentale dedicata a Maria Sofia.

Alle ore 17:30 il convegno/commemorazione con gli interventi di Erminio De Biase (“Maria Sofia, eroina e valchiria non solo di Gaeta”) e Maurizio Di Giovine (“Testimonianze di Maria Sofia dall’esilio”).

Domenica 19 gennaio 2020, alle ore 12, nel Monastero di Santa Chiara in Napoli, avrà luogo infine una messa in suffragio, la deposizione di una corona e l’allocuzione commemorativa di Fernando Riccardi.

Info:

Centro Studi Pietro Golia

Via Renovella, 11 (nei pressi di piazza Nicola Amore)

Napoli

Tel. 0813798055

Da non perdere.

Maurizio Vitiello