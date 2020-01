Musei statali Gratis a Napoli e in Provincia domenica 5 gennaio 2020

Noi vi consigliamo il Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” a Piano di Sorrento, Villa Fondi info: 081 532 1478.

Il museo ospita la mostra “Doni per l’eternità – Ritualità e ideologia funeraria in penisola sorrentina” a cura della dott.ssa Tommasina Budetta, evento organizzato dal Polo Museale della Campania con il contributo del Comune di Piano di Sorrento.

L’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal MiBACT. Le eventuali integrazioni e variazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati. Di seguito alcuni musei aperti.

• Castel Sant’Elmo – via Tito Angelini, 22 – Telefono: 0812294401

• Museo del Novecento – via Tito Angelini, 22 – Telefono: 0812294401

• Certosa di San Martino – largo San Martino, 5 – Telefono: 0812294541

• Museo di San Martino– largo San Martino, 5 – Telefono: 0812294541

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Piazza Museo Nazionale, 19 –Telefono: 0814422149– 0814422111

• Museo della Ceramica Duca di Martina – via Cimarosa, 77 / via Aniello Falcone, 171 – Telefono: 0815788418 (verificare l’apertura per problemi dovuti alla caduta di alberi)

• Museo e Parco di Capodimonte – via Miano 2 – Telefono: 0817499111– 081749915

• Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Riviera di Chiaia, 200 – Telefono: 0817612356– 081669675

• Palazzo Reale di Napoli– Piazza del Plebiscito, 1 – Telefono: 0815808111 081400547

• Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 – Telefono: 0817612356

Maggiori informazioni al Numero Verde del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 800 99 11 99 .

Altri luoghi d’arte aperti e mostre visitabili

• Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei Via Plinio, 4 Pompei

• Parco archeologico di Pompei – Castello di Lettere via S. Nicola Castello Lettere

• Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale viale Villa Regina, 1 Boscoreale

• Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis Via dei Sepolcri -Torre Annunziata

• Parco archeologico di Ercolano – corso Resina, 187 Ercolano

• Parco archeologico di Ercolano – Teatro romano corso Resina. Ercolano –

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia via Castello, 39

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia via Sella di Baia, 22

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico sommerso di Baia via Lucullo, 94

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco monumentale di Baia via Bellavista, 37

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli corso Terracciano, 75 Pozzuoli

• Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma Strada Provinciale Cuma-Licola Pozzuoli

• Grotta Azzurra via grotta Azzurra – Anacapri

• Certosa di San Giacomo via Certosa – Capri

• Villa Jovis via Tiberio – Capri

• Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina Georges Vallet – Piano di Sorrento

• Museo storico archeologico di Nola