Movimento Cinque Stelle le dimissioni di Di Maio viste da Mare a Piano di Sorrento e Terminiello a Praiano. Positanonews sente alcuni rappresentati di rilievo del M5S della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana.

Salvatore Mare, consigliere di opposizione carottese

È un momento di transizione: il Movimento, lo dice l’etimo stesso, è un qualcosa che non può stare fermo, deve evolversi e trovare naturale finalizzazione, crescere in materia propositiva avendo ben presente tutte le criticità territoriali.

Si sbaglia tutti insieme, si fa bene se si è uniti, questo è il nostro punto di forza, non un uomo solo al comando, ma un’identità certa, moderna, volta alla tutela dell’ambiente, del bene comune, del reddito e della legalità.

Lavoriamo tutti insieme per realizzare tutto ciò