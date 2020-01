Mostra Van Gogh a Salerno annullata per motivi di sicurezza la visita gratuita di domenica 2 febbraio 2020

L’organizzatore “Alta Classe Project” e il “promotore “ProCulTur”, vista l’impossibilità nel gestire le numerose richieste pervenute, hanno deciso, loro malgrado, di annullare la visita gratuita all’area mapping dell’evento “Van Gogh la Mostra Immersiva” prevista per domenica 2 febbraio 2020.

La scelta degli organizzatori è maturata in seguito ai grossi disagi che si sono verificati in occasione della scorsa domenica free del 12 gennaio con file lunghissime dalle prime ore del mattino ed attese interminabili. “I motivi di sicurezza – ha dichiarato il promotore della mostra Bruno Tabacchini – impongono, a noi che gestiamo il flusso del pubblico, una media di circa 100 accessi ogni ora. Se consideriamo che i segnali che riceviamo in questi giorni ci fanno pensare che la prossima domenica supereremmo le 1700 presenze della volta scorsa, riteniamo giusto evitare complicazioni e disagi a tutti, tenendo conto soprattutto della pubblica incolumità e dei rischi che possano derivare dall’eccessivo affollamento”.

Intanto, sempre vicina al pubblico e in attesa di nuove formule promozionali allo studio, la Mostra resterà aperta anche domenica 2 febbraio 2020 mantenendo i prezzi, gli orari e le solite modalità di accesso.