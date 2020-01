Minori x Tutti su riapertura SS163 e gallerie: “aprite gli occhi su questa classe politica locale e regionale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare di minoranza “Minori x tutti”. I consiglieri Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo, si esprimono così sulle vicende degli ultimi giorni, in special modo riguardo la riapertura della Statale Amalfitana e l’annuncio da parte della Regione Campania dell’accordo con Anas per la realizzazione del tunnel tra Minori e Maiori.

In merito alla vicenda apertura strada Vietri-Positano, abbiamo assistito inermi, in questi giorni, a una squallida passerella sul red carpet delle “autorità” di turno. Il vice presidente della giunta regionale Bonavitacola giunto a Capo d’Orso, accompagnato dal sindaco di Minori Reale (super interessato a farsi ritrarre in foto accanto al notabile di De Luca ), propongono vigorosamente con la strada attualmente ancora chiusa, il progetto galleria Maiori/Minori.

Senza ancora riaprire la statale amalfitana 163 , arteria vitale per tutti i cittadini e senza una ben definita strategia di programmazione e di interventi preventivi e messa in sicurezza (ad onor di cronaca sono stati stanziati 8 milioni d euro ma “spalmati” tra costiera amalfitana, sorrentina e paesi interni, quindi poco e niente arriverà nel nostro territorio) i nostri rappresentanti locali e regionali hanno il coraggio di rilanciare un “BUCO INUTILE” tra Minori e Maiori come nulla fosse mai accaduto il 13 e il 21 dicembre, dando fuoco alle polveri della prossima campagna elettorale per le regionali.

I cittadini tutti della costa dovrebbero meditare molto su questa vicenda nelle prossime elezioni regionali e finalmente aprire gli occhi su questa classe politica locale e regionale in cerca solo di visibilità per un tornaconto elettorale. Afferare la nostra dignità di liberi cittadini e quindi di elettori è il colpo “morale” piu forte che possiamo dare a questi piccoli ed attuali podestà.