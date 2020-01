Minori: urgono passaggi pedonali rialzati

Gli operatori turistici, l’istituto tecnico per il turismo ed i residenti della via Alfonso Gatto (statale 163 amalfitana) lamentano la scarsa vigilanza per quanto concerne la velocità di attraversamento da parte di moto- motorini ed auto. Tutti a tutto gas e rumorosamente in barba alla sicurezza, all’inquinamentio acustico ed ambientale.

Tutti dicono che non c’è rimedio anche se sanno di mentire (si preferisce rivolgere l’attenzione verso la sosta vietata o non pagata). Il rimedio, che potrebbe sembrare inefficace ma in effetti sortirebbe l’effetto desiderato da tanti, c’è ed è attuabile all’istante.

Basta realizzare gli attraversamenti pedonali (in barba al fatto che trattasi di statale, ma pur sempre territorio comunale) rialzati e colorati in modo da aiutare la sicurezza e la diminuzione della velocità. Alla via suddetta al momento ne esistono quattro da adeguare , seguendo le norme della legalità. Tutti aspettano.