Minori. Turismo tutto l’anno: le attività ricettive restano aperte anche per l’inverno

A Minori si punta sul turismo tutto l’anno: le attività ricettive restano aperte anche per l’inverno, puntando sulla destagionalizzazione, soprattutto grazie alla posizione strategica e le peculiarità del Paese, con il suo lungomare baciato dal sole anche nella stagione più fredda.

«Minori è città sempre aperta al turismo, sempre pronta ad accogliere i turisti che arriveranno da tutto il mondo – afferma orgogliosamente il sindaco Andrea Reale -. Destagionalizziamo insieme per andare oltre perché la domanda c’è e c’è anche l’offerta. L’Amministrazione comunale è impegnata da anni nell’ambizioso progetto di destagionalizzazione dell’offerta turistica, che risulta oramai pienamente strutturata. La collaborazione degli operatori economici è stata proficua e generalizzata, ed ha consentito di acquisire rilevanti quote di domanda turistica sul mercato sia interno che europeo ed extraeuropeo. Ne è prova il rilevante successo ottenuto da Minori sui principali media del settore, sia a mezzo stampa che di altro tipo, e che ha determinato brillanti risultati in termini di reddito e di occupazione».

A favorire la crescita continua della “Città del Gusto” sono diverse attività: dagli hotel, come “Villa Romana” (4 stelle), ai ristoranti, come “Il Giardiniello”, o il Bistrot del Maestro Pasticciere Sal De Riso.

«In tale ottica, e nella prospettiva del completo perfezionamento delle risorse della nostra città, gli operatori economici si sono impegnati a realizzare un progetto di rotazione nei turni di chiusura, così da garantire all’utenza la disponibilità in via continuativa dei servizi idonei ad una piena ed appagante soddisfazione delle richieste di un’utenza sempre più vasta e diversificata. È dunque assicurata – ha proseguito Reale – in tutti i settori commerciali, la permanente apertura di un determinato numero di esercizi anche nei periodi di minore afflusso».

HOTEL

Villa Romana

Settebello (aperto in tutti i week end)

Europa

Caporal

RISTORANTI

“Il Giardiniello” chiusura dal 20/01/2020 al 09/02/2020;

Bistrot Sal De Riso – sempre aperto

Ristorante “La Botte” chiusura dal 07/01/2020 al 29/01/2020;

Ristorante “Ailaikit” apertura il venerdì e sabato;

PASTICCERIE

Bistrot Sal De Riso – sempre aperto

Pasticceria “Gambardella” chiusura dal 08/01/2020 al 31/01/2020;

BAR e GASTRONOMIA

Bar “Il Gelato” – Bar Mansi – Bar “Crystal” – Pub (da asporto) “Gino Pizza” – Pub (da asporto) “Antares” – Bar “Libeccio” – Gastronomia “Cotto e Mandara” – Bar “52” – Bar “Europa” – Bar “Antares” – Bar “Bambi” -Bistrot “Sal De Riso”