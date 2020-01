Minori. Pubblicato l’appalto per il progetto della strada interna e parcheggi pubblici

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Minori il bando per l’affidamento in finanza di progetto dell’intervento “Strada di collegamento della viabilità interna con la S.S. 163 Amalfitana Km 32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali”.

Il Servizio Lavori Pubblici del comune di Minori ha indetto, con determina a contrarre numero 30 del 27/12/2019, una procedura aperta per l’affidamento in finanza di progetto(art. 183 cc. 1÷14 d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) del contratto di concessione afferente la progettazione esecutiva, l’esecuzione (nonché la successiva gestione) della Strada di collegamento interna e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle 13:00 del 17 aprile 2020.

La gara si svolgerà con un sistema telematico, tramite la Piattaforma di e-procurement denominata “TuttoGare”. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno quindi essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”, collegandosi all’indirizzo web https://minori.tuttogare.it/ gare secondo le modalità previste al paragrafo 3 del disciplinare di gara.

Il progetto finanza dall’importo di 13 milioni di euro, partorito dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Reale nel 2011, garantirebbe la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturale ma che decongestioni il traffico del Corso Vittorio Emanuele con la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico della parte di territorio comunale situata in destra idraulica del torrente, nel tratto compreso tra via Cesare Carola e via Gerardo Amato, in prossimità dell’incrocio con la Statale Amalfitana. Una bretella della lunghezza di circa 190 metri che costituirebbe elemento viario imprescindibile per un incisivo miglioramento della mobilità comunale, oltre che una fondamentale via di fuga e di soccorso considerando che l’intero bacino del torrente “Sambuco” e quindi del “Rheginna Minor” è tra le zone a rischio idrogeologico più elevato nella Costiera Amalfitana (R3 ed R4).

Inoltre il progetto prevede la realizzazione di parcheggi pubblici e pertinenziali interrati con accesso dalla nuova arteria pubblica, in base all’esigenza della collettività (avvertita in misura particolare nei comuni costieri) di disporre di box e posti auto nelle vicinanze del centro urbano a costi ragionevoli, con priorità d’acquisto per i residenti.

Il Comune ha già acquisito, da oltre 100 cittadini aventi titolo, l’impegno all’assegnazione di box auto pertinenziale per circa 7 milioni di euro dei 13 previsti per la realizzazione dell’intervento.